Son dakika haberi: Arda Turan’dan Süper Lig sözleri! Eyüpspor ile tarihi başarı...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'e çıkmayı garantilemelerinin ardından konuştu. Arda Turan, açıklamasında, "Her zaman başkanım bana çok güvendi. NBA'de şampiyon olunca kulüp sahipleri kupayı kaldırıyor. En çok hak eden o. Her şey için teşekkür ediyorum" dedi.

"BAZILARI ŞÜPHE İLE BAKTI"

37 yaşındaki teknik adam, sözlerine, "Tarihin en güzel, en erken lige çıkışlarından, şampiyonluklarından birini yaşattılar bize. Bence Eyüp Sultan semti, bazı şehirler kadar büyük. O yüzden bence bunu hak ediyor" diye devam etti.