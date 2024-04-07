Son dakika haberi: Arda Turan’dan Süper Lig sözleri! Eyüpspor ile tarihi başarı...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'e çıkmayı garantilemelerinin ardından konuştu. Arda Turan, açıklamasında, "Her zaman başkanım bana çok güvendi. NBA'de şampiyon olunca kulüp sahipleri kupayı kaldırıyor. En çok hak eden o. Her şey için teşekkür ediyorum" dedi.
"BAZILARI ŞÜPHE İLE BAKTI"
37 yaşındaki teknik adam, sözlerine, "Tarihin en güzel, en erken lige çıkışlarından, şampiyonluklarından birini yaşattılar bize. Bence Eyüp Sultan semti, bazı şehirler kadar büyük. O yüzden bence bunu hak ediyor" diye devam etti.
Arda Turan, "Sayın başkan Murat Özkaya'ya, asbaşkan Fatih Kulaksız'a çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa, asla başaramazdık. Ama en önemli teşekkür oyuncularıma. Bodrum'da elendikten sonra, onlara, "En erken şampiyonluğu kazanacağım" dediğimde birçoğu şüphe ile baktı. Ama bazıları da inandılar. Sabah 6'da kalkıp çalıştılar. Sonuna kadar hepsini gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonra en iyi oyunumuzu sergileyemeye çalışacağız çünkü kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz. En iyi halimizde sahada olmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.
"KULÜBEDE ŞAMPİYON OLMAK...
Genç teknik adam, "Oyuncularım, yapmak, kullanmak istediğimiz sisteme inandılar. Kolay bir şey değil. 30 yaşın üzerinde birçok oyuncu var. Her gün bana sabır gösterdiler. Ama onlara önce aile olduğumuzu söyledim. Bu birlikteliği sağlayınca başarı geldi. Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede, başka türlü davranmalıyız. Oraları da oynayabilecek cesaretimiz var. Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde Süper Lig'e çıktık. Bence Süper Lig'e de renk katacağımızı düşünüyorum. Bize inansınlar, bize önyargıyla bakmasınlar. Biz, oyunu güzelleştirmeye bir kulübüz. Bize böyle bakarlarsa, çok sevinirim" değerlendirmesinde bulundu.
Kulübede şampiyon olmanın ne tür bir his olduğu sorusuna cevap veren Arda Turan, "Enteresan duygular içerisindeyim. Eşim, annem, çocuklarım burada. Daha anlamıyorum. Çok fazla stres, gerginlik o yüzden tesise gidinde anlayacağız" sözlerini sarf etti.
BAŞKANDAN FLAŞ SÖZLER
İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya ise, "Siz Türkiye'de yeni bir hocanın gelişini görüyorsunuz. Dünya üzerinde bizim gururumuz olacak. Ben, kulübüm ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ondan bir istediğim daha var, Dünya Kupası'nı kaldırmasını istiyorum. Biz birlikte Avrupa Kupası kaldıracağız" sözlerini sarf etti.
UĞUR DEMİROK: BİRÇOK GÜZEL ANI YAŞADIM AMA BU BAMBAŞKA
Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'un futbolcuları Uğur Demirok ile Berke Özer, bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi. İki futbolcu, Eyüp Stadı'nda Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikleri Altay maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper Uğur Demirok, Eyüpspor'un tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldiğini hatırlatarak, "İnanılmaz bir duygu. Bitime 5 hafta kala şampiyonluğumuzu garantiledik. Bir ilçe takımının ilk defa Süper Lig'e çıkmasında bizim de katkımız oldu. Bu duygu tarif edilemez. Daha önce birçok güzel anı yaşadım ama bu bambaşka" diye konuştu.
Takımda bir aile ortamı olduğuna değinen Uğur, "Aile ortamının sonucunu 5 hafta kala şampiyon olarak aldık. İnşallah Süper Lig'de önce kalıcı olmayı, daha sonra da hedeflerimize ulaşmayı istiyoruz. Eyüpspor'u, Eyüpsultan ilçesini gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Uğur Demirok, teknik direktör Arda Turan'ın etkisine değinerek, "Çok isteyen, bir aile olan ve bunu sahada gösteren bir takımız. Arda hoca ilk geldiği günden itibaren aile vurgusunu, oynayan oynamayanın bir olduğunu, bir takım olduğumuzu bize gösterdi. Bence şampiyonluğun anahtarı buydu. Herkes de buna inandı. Arda hocamın davranışlarına, taktiğine, insanlığına ve kişiliğine onun bize sahip çıktığı gibi sahip çıktık. Her şey bir paydada buluşunca başarı kaçınılmaz oluyor. Biz de bunu sağladık" değerlendirmesinde bulundu.
BERKE ÖZER: TÜRKİYE'DE OLMAYAN BİR SİSTEMLE ÇALIŞTIK
Genç kaleci Berke Özer ise sıkı çalışmanın karlığını aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Çok mutluyuz. Şampiyonluğumuzu daha da erken ilan edebilirdik ama kolay değil. Gerginlik, şampiyonluk baskısı Adanaspor maçında ve bu müsabakanın ilk yarısında vardı. Golleri bulduktan sonra gerçek oyunumuzu da sahaya yansıttık. Şampiyonluk için çok emek verdik. Sabah 06.30'da kalkarak antrenman yaptık. Üç idman yaptığımız günler oldu. Türkiye'de olmayan bir sistemle çalıştık. Hocamız her maçtan önce bize, 'Sizin onlardan bir fazlanız var. Onlar uyurken siz çalışıyordunuz.' dedi. Bütün maçlara bu bilinçle çıktık. Bu emeklerin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz."