Szczesny’den Kenan Yıldız sözleri: Ballon d’Or’a aday olur

Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, takım arkadaşı Kenan Yıldız için övgü dolu sözler sarf etti. Polonyalı file bekçisi, milli yıldız için, "Bir arkadaşımla Kenan Yıldız'ın beş yıl içerisinde Ballon d'Or'a aday gösterileceğine dair iddiaya girdim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun gibi bir yetenek görmedim. İddiayı kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında daha önce Kenan Yıldız için çıkan haberlerde, Juventus'un 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği ve genç futbolcuya gelecekte 10 numarayı vermeyi planladığı yer almıştı. Juventus forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.

