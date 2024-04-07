Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Szczesny'den Kenan Yıldız sözleri: Ballon d'Or'a aday olur
Giriş Tarihi: 7.4.2024 15:51

Szczesny'den Kenan Yıldız sözleri: Ballon d'Or'a aday olur

Szczesny’den Kenan Yıldız sözleri: Ballon d’Or’a aday olur

Juventus'un başarılı file bekçisi Wojciech Szczesny, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 5 yıl içerisinde Ballon d'Or'a aday gösterileceğini söyledi.

Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, takım arkadaşı Kenan Yıldız için övgü dolu sözler sarf etti. Polonyalı file bekçisi, milli yıldız için, "Bir arkadaşımla Kenan Yıldız'ın beş yıl içerisinde Ballon d'Or'a aday gösterileceğine dair iddiaya girdim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun gibi bir yetenek görmedim. İddiayı kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında daha önce Kenan Yıldız için çıkan haberlerde, Juventus'un 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği ve genç futbolcuya gelecekte 10 numarayı vermeyi planladığı yer almıştı. Juventus forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Szczesny'den Kenan Yıldız sözleri: Ballon d'Or'a aday olur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA