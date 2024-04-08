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Giriş Tarihi: 8.4.2024 12:53

Bayer Leverkusen ve Xabi Alonso şampiyonluk için gün sayıyor

Bayer Leverkusen ve Xabi Alonso şampiyonluk için gün sayıyor

Teknik direktör Xabi Alonso ile rekorlar kırarak ilerleyen Bundesliga lideri Bayer Leverkusen, şampiyonluk için artık gün sayıyor. Bu hafta deplasmanda Union Berlin'i 1-0 mağlup eden Leverkusen, bu hafta sonu Werder Bremen'a karşı kazanması ya da rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bayer Leverkusen, Florian Wirtz'in penaltı golüyle Union Berlin deplasmanında 1-0 galip geldi. Bu sezon çıktığı 41 maçı da kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da üst üste 9. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında 3-2 yenildi ve üst üste ikinci maçını kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Stuttgart ise Borussia Dortmund'a konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.

Bundesliga'da 28. haftanın ardından 76 puana yükselen Bayer Leverkusen, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart ile arasındaki farkı 16'ya çıkardı. Bayer Leverkusen, bu hafta sonu Werder Bremen'a karşı kazanması ya da rakiplerinin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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Bayer Leverkusen ve Xabi Alonso şampiyonluk için gün sayıyor
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