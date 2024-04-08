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Giriş Tarihi: 8.4.2024

Bir efsanenin çöküşü: Bursaspor 3. lig’e düştü

Bir efsanenin çöküşü: Bursaspor 3. lig’e düştü

Türk futbol tarihine 5. şampiyon olarak geçen yeşilbeyazlılar, 1461 Trabzon’a yenilerek bir alt ligi boyladı

2009-2010 sezonunda Süper Lig'in 5. şampiyonu olarak Türk futbol tarihine geçen Bursaspor'un, bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'de küme düşmesi kesinleşti. Yeşil-beyazlı takım, son dakikada yediği golle 1461 Trabzon FK'ya 2-1 kaybetti. 29'da Çağatay'ın penaltısıyla öne geçen Bursa, 45'te İlhan Depe ile 90'da Atabey Çiçek'e engel olamadı. Bu sonucun ardından Bursaspor, 20 puanda kalarak TFF 3. Lig'i boyladı. Şampiyon apoletli takımın futbolcuları, maçın bitiş düdüğüyle sahanın ortasında büyük üzüntü yaşadı. Diz çöken futbolcuları, 1461 Trabzonlu oyuncular teselli etti.
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Bir efsanenin çöküşü: Bursaspor 3. lig’e düştü
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