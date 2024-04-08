Göztepe, Erzurumspor’u rahat geçti!

Göztepe'ye 3-0'lık galibiyeti getiren golleri 1'inci ve 71'inci dakikada Ramulo ile 76'ncı dakikada Dennis attı. Bu sonucun ardından Göztepe 59 puana yükseldi ve bitime 5 maç kala Süper Lig yolunda avantajı cebine koydu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Ogün'ün pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

53'üncü dakika Celil'in ortasında Messaoudi kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

59'uncu dakikada Erzurumspor FK 10 kişi kaldı. Celal'in Romulo'ya yaptığı müdahalede VAR merkezinden gelen uyarının ardından, saha kenarındaki VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, Celal'e kırmızı kart gösterdi.

71'inci dakikada Göztepe farkı ikiledi. Yalçın'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo, kaleci Göktuğ'u mağlup etti: 2-0.

76'ncı dakikada Dennis ceza sahasından kaleyi yokladı, savunmaya çarpan top kaleci Göktuğ'u kontrpiyede bıraktı ve ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmayı ev sahibi Göztepe 3-0'lık skorla kazandı.