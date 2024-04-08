Ismael Garcia Gomez'den flaş sözler: Türk futboluna zarar veriyor"

"BU ŞEYLER ZARAR VERİYOR"

İspanyol vatandaşı olan İsmael Garcia, İspanya'nın Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, "Sonuç olarak, Türk futbolunun çok kötü bir imaja sahip olmasına neden olan bir durum. Yazık. Çünkü bu sezon yaşanan kavgalar ve olaylar, insanların Türk futboluna dair imajını yansıtıyor. Türk futbolu büyümeye çalışıyor ama bu tip şeyler her şeyi zorlaştırıyor." dedi.

"EN ÇOK ETKİLENEN TÜRK FUTBOLU"

Garcia, "Türkiye'de futbolun gelişmesinde ele alınması gereken alanlardan biri de bu. Yaşananlardan en çok etkilenen Türk futbolu olacak." ifadelerini kullandı.

"BİZ MEMNUNUZ"

Sarı-kırmızılıların İspanyol yardımcı antrenörü Garcia, "Bizim için sonuçta bir kupa ve bir kupa kazandığımız için memnunuz. Bu finalde elde edilen başarı bizim istediğimiz gibi olmasa da sonuçta kupa kazandığımız için mutluyuz. Ben, futbol için ideal olanın, bu maçın oynanması gerektiği gibi olması gerektiğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.