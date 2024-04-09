Dünya bizi konuşuyor!

MİRROR (İNGİLTERE):
"Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı 1-0'lık sonuçla kazandı."
DAİLY STAR (İNGİLTERE):
"Fenerbahçe genç takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 1 dakika sonra sahayı terk etti."
THE SUN (İNGİLTERE):
"Fenerbahçe sözünden geri adım atmadı ve ezeli rakibi Galatasaray karşısında Süper Kupa maçında sahadan çekildi."
DAİLY MAİL (İNGİLTERE):
"Fenerbahçe, federasyona sahadan çekilip mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı."
L'EQUIPE (FRANSA):
"Fenerbahçe sözünü tuttu ve Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 50 saniye içinde sahadan çekildi."
MARCA (İSPANYA):
"Türkiye'de skandal. Galatasaray daha oynamadan Süper Kupa şampiyonu ilan edildi ama Mauro İcardi'nin golüyle 1-0 öne geçmişlerdi bile!"
NOS (HOLLANDA):
"Fenerbahçe, genç takımını sahaya sürdü ve bir dakika sonra bıraktı."
ESPN (ABD):
"Mauro İcardi 50 saniyede gol attı ve Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe sahadan çekildi."
RMC (FRANSA):
"Türkiye Süper Kupası'nda çılgın sahne. Fenerbahçe üç dakikada sahayı terk etti, Galatasaray yedekleriyle antrenman yaptı."
A BOLA (PORTEKİZ):
"Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkıyor, ilk dakikada gol yiyor ve sahayı terk ediyor."
SDNA (YUNANİSTAN):
"Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa sadece 2 dakika sürdü. İcardi'nin golüyle birlikte Fenerbahçe'nin gençleri sahayı terk etti."
FOOTBALL İTALİA (İTALYA):
"Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'si, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupası Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot etti, önce genç takımını sahaya çıkardı, sonra da sahayı terk etti."