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Giriş Tarihi: 9.4.2024

Dünya bizi konuşuyor!

Dünya bizi konuşuyor!

Bu sezon Süper Lig’de yaşanan olaylarla Türk futbolu, dünya basınında sık sık olumsuz haberlerle gündem olurken bir kez daha manşetlerdeki yerimizi aldık. İşte dünyanın farklı köşelerinden Süper Kupa maçı sonrasında öne çıkan detaylar

MİRROR (İNGİLTERE): "Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı 1-0'lık sonuçla kazandı."
DAİLY STAR (İNGİLTERE): "Fenerbahçe genç takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 1 dakika sonra sahayı terk etti."
THE SUN (İNGİLTERE): "Fenerbahçe sözünden geri adım atmadı ve ezeli rakibi Galatasaray karşısında Süper Kupa maçında sahadan çekildi."




DAİLY MAİL (İNGİLTERE): "Fenerbahçe, federasyona sahadan çekilip mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı."
L'EQUIPE (FRANSA): "Fenerbahçe sözünü tuttu ve Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 50 saniye içinde sahadan çekildi."
MARCA (İSPANYA): "Türkiye'de skandal. Galatasaray daha oynamadan Süper Kupa şampiyonu ilan edildi ama Mauro İcardi'nin golüyle 1-0 öne geçmişlerdi bile!"




NOS (HOLLANDA): "Fenerbahçe, genç takımını sahaya sürdü ve bir dakika sonra bıraktı."
ESPN (ABD): "Mauro İcardi 50 saniyede gol attı ve Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe sahadan çekildi."
RMC (FRANSA): "Türkiye Süper Kupası'nda çılgın sahne. Fenerbahçe üç dakikada sahayı terk etti, Galatasaray yedekleriyle antrenman yaptı."
A BOLA (PORTEKİZ): "Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkıyor, ilk dakikada gol yiyor ve sahayı terk ediyor."




SDNA (YUNANİSTAN): "Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa sadece 2 dakika sürdü. İcardi'nin golüyle birlikte Fenerbahçe'nin gençleri sahayı terk etti."
FOOTBALL İTALİA (İTALYA): "Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'si, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupası Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot etti, önce genç takımını sahaya çıkardı, sonra da sahayı terk etti."
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Dünya bizi konuşuyor!
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