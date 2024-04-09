Dünya bizi konuşuyor!

"Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı 1-0'lık sonuçla kazandı.""Fenerbahçe genç takımı Süper Kupa maçında"Fenerbahçe sözünden geri adım atmadı ve ezeli rakibi Galatasaray karşısında Süper Kupa maçında sahadan çekildi.""Fenerbahçe, federasyona sahadan çekilip mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı.""Fenerbahçe sözünü tuttu ve"Türkiye'de skandal. Galatasaray daha oynamadan Süper Kupa şampiyonu ilan edildi ama"Fenerbahçe, genç takımını sahaya sürdü ve bir dakika sonra bıraktı.""Mauro İcardi 50 saniyede gol attı ve Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe sahadan çekildi.""Türkiye Süper Kupası'nda çılgın sahne. Fenerbahçe üç dakikada sahayı terk etti, Galatasaray yedekleriyle antrenman yaptı.""Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkıyor,"Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle"Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'si, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupası Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot etti,