Real Madrid Manchester City maçı CANLI İZLE || Real Madrid Manchester City maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD SON DURUM

Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa koşuyor. En yakın rakibi Barcelona'ya 8 puan fark atan eflatun beyazlar ligde oynadığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 66 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 20 gol gördü. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Leipzig'i toplamda 2-1 geçerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

MANCHESTER CİTY SON DURUM

Kupanın son sahibi Manchester City ise Premeir Lig'de zirve mücadelesini sürdürüyor. Mavi-beyazlılar bu sezon ligde oynadıkları 21 karşılaşmada 71 gol atarken kalesinde ise sadece 31 gol gördü. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Young Boys ve Kızılyıldız'ın bulunduğu G Grubu'nu lider tamamlamıştı. Kopenhagı ise toplamda 6-2 mağlup ederek tur atladı.