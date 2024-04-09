Real Madrid Manchester City maçı CANLI İZLE || Real Madrid Manchester City maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid Manchester City maçı canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile İngiliz ekip Manchester City karşı karşıya gelecek. İki takım da Avrupa'nın kulüp düzeyinde en önemli organizasyonu olan Devler Ligi'nde yarı finale adını yazdırmak için mücadele edecek. A Milli Takım'ın genç oyuncusu Arda Güler, eflatun-beyazlıların maç kadrosunda yer alırken gözler maç saatine ve canlı yayın kanalına çevrildi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte Real Madrid Manchester City maçı canlı izle linki…
REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya gelecek.
Real Madrid Manchester City maçı, 9 Nisan 2024 Salı günü yani bu akşam Santiago Bernabeu'da oynanacak.
Kritik mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
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ARDA GÜLER MAÇ KADROSUNDA YERİNİ ALDI
Real Madrid, Manchester City ile oynanacak karşılaşmanın 22 kişilik maç kadrosunu açıkladı. A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler kadroda yer aldı. İşte, Real Madrid'in maç kadrosu;
Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Militao, Nacho, Lucas V, Fran Garcia, Rüdıger, Mendy, Bellıngham, Kroos, Modrid, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Cabellos, Arda Güler, Vını Jr, Rodrygo, Joselu, Brahim
REAL MADRİD SON DURUM
Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa koşuyor. En yakın rakibi Barcelona'ya 8 puan fark atan eflatun beyazlar ligde oynadığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 66 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 20 gol gördü. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Leipzig'i toplamda 2-1 geçerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
MANCHESTER CİTY SON DURUM
Kupanın son sahibi Manchester City ise Premeir Lig'de zirve mücadelesini sürdürüyor. Mavi-beyazlılar bu sezon ligde oynadıkları 21 karşılaşmada 71 gol atarken kalesinde ise sadece 31 gol gördü. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Young Boys ve Kızılyıldız'ın bulunduğu G Grubu'nu lider tamamlamıştı. Kopenhagı ise toplamda 6-2 mağlup ederek tur atladı.