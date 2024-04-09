SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: 12. Adam’dan çağrı: Kadıköy’de idman yapın

Fenerbahçe taraftarının bir kısmı Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkıp çekilmeyi eleştirirken, bir kısmı da gösterilen tepkiye destek verdi. Ancak geride kalan karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolseverler kenetlenme için yönetime bir öneride bulundu.
12. Adam, perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanacak olan Olympiakos deplasmanından sonra taraftara açık şekilde Ülker Stadı'nda antrenman yapılmasını istiyor. Tribünleri tamamen doldurarak oyunculara şampiyonluk yarışında motivasyon sağlamayı planlayan futbolseverlerin bu talebini yöneticilerin değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
TOPA HİÇ DEĞMEDEN DÖNDÜLER, G.SARAY 16 PASLA GOLE GİTTİ!
Bu arada Süper Kupa Finali birçok anlamda tarihe geçti. Başlama vuruşuyla top 50 saniye oyunda kalırken, bu süre aynı zamanda dünya futbol tarihinin en kısa maçlarından biri oldu. Fenerbahçe'nin 19 yaş altı futbolcuları topla hiç temas edemedi. Galatasaray, santrayla beraber 16 pasta rakip kaleye giderek İcardi ile golü buldu. Cimbom'da Muslera ile birlikte topa dokunmayan tek isim orta sahada Kerem Aktürkoğlu'ydu.
KANARYA'YA ÇİFTE MÜJDE GELDİ
Öte yandan Fenerbahçe'ye, Olympiakos ile perşembe günü oynayacağı Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi iki güzel haber geldi. A Milli Takım'dan sakat dönen İsmail Yüksek ile birlikte, sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen Fred, dünkü antrenmanda takımla çalıştı. İki oyuncunun da Yunan ekibine karşı sahada olmasında bir sakınca görülmediği öğrenildi.
Brezilyalı orta sahanın oynayacak duruma gelmesi, Sarı-Lacivertli teknik heyeti de mutlu etti. Fenerbahçe, Fred'in boy gösterdiği 26 maçta sadece 1 kez kaybetti. Bu süreçte 24 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kanarya, bir tek Union Saint- Gilloise rövanşında mağlup oldu.