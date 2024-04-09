Yüksel Aytuğ yazdı! "Bu saçma protesto Fenerbahçe yönetiminin 'aczinin' ifadesidir"

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Fenerbahçe'nin TFF'yi protestosu sebebiyle sahadan çekildiği ve bu sebeple yarıda kalan Süper Kupa maçıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Yüksel Aytuğ'un o yazısı...

"Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan seçildiğinde mutlu olmuş, desteğimi ve umudumu bu sütunlarda dile getirmiştim. Peki beş yıl sonra Fenerbahçe'nin elinde ne var? Ne olduğunu bilmem ama neler olmadığını özetleyeyim:

Hiç lig şampiyonluğu ve Avrupa başarısı yok. 150'den fazla transfer, yurtdışına saçılan milyon dolarlar var ama elle tutulur bir başarı yok... Yerine, futbol tarihine katran siyahı harflerle yazılacak bir "kocaman rezalet" ve "utanç" var.

Sayın Ali Koç ve arkadaşları, siz bu protestoyu yaptınız diye TFF ile MHK sabaha kadar üzüntü ve utançtan ağlarlar diye mi umut etmiştiniz acaba? Sayenizde Fenerbahçe'nin adı bir futbol skandalı ile Avrupa'da manşetlere taşınmalı mıydı?

Deprem acısı yaşamış bir bölgenin futbola ve güzelliklere susamış insanına yaptığınız bu saygısızlığı vicdanınızın neresine sığdırabildiniz? Peki ya üzerinde "100. Yıl" yazan bir kupayı mundar etmekle her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu incittiğinizi nasıl anlayamadınız?

Bu saçma protesto aslında Fenerbahçe yönetiminin "aczinin" ifadesidir. Çünkü güçlü bir dünya kulübü, uğradığı haksızlığın hesabını sahaya bırakmaz. İki telefon, bir toplantıyla istediğini alır. Gencecik çocukları "mayın eşeği" gibi sahaya sürmek, sadece korkakların ve iş bilmezlerin tercihidir.

Bana göre bu rezaletin sembolü, Şanlıurfalı gencin üzerindeki Fenerbahçe formasıyla tribündeki yüz ifadesidir. Siz unutabilirsiniz ama ben o yüzü asla unutmayacağım. Nokta."