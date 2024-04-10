İbrahim Halil Özgeliş: Icardi golü attı ama bağıramadım

Şanlıurfa'nın ev sahipliğini yaptığı Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali 50. saniyedeKki golle bitti, tüm şehir gibi yaşanan hayal kırıklığından karşılaşmanın anonsçusu İbrahim Halil Özgeliş de nasibini aldı.

Kendisiyle stadın futbolcu çıkışında karşılaştığımız Özgeliş, "İstediğimiz gibi anons yapamadık, bari Galatasaraylı futbolcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirelim diye buraya indim" dedi ve böylelikle sohbetimiz de başladı. 1998'den bu yana Urfa'da gazetecilik yapan, buna 2006'dan bu yana anonsçuluğu da ekleyen İbrahim Halil Özgeliş, yaşadığı üzüntüyü, "Başkan Ali Koç, F.Bahçe'yi yeniden Şanlıurfa'ya getirme sözü veriyor ama aynı etki olmaz. G.Saray-F.Bahçe yüzyılın derbisiydi. Aynı anda bir arada bir daha nasıl göreceğiz. Maalesef bu şehre bu zevki tattırmadılar" diyerek anlattı.

"TFF, İKİ TARAFA EŞİT DAVRANILMASINI İSTEDİ"

Maç için hazırlıklara bir ay öncesinden başladığını anlatan Özgeliş, "G.Saray'da gollerin yüzde 90'ını İcardi attığı için özellikle onun gollerine çalıştım. RAMS Park'ta yapılan anonsları tek tek dinledim. Aynı zamanda G.Saray taraftarı olduğum için Kerem Aktürkoğlu'nun gol atmasını ve onu da anonslamayı çok istemiştim" diye konuştu. "İcardi'nin gol atması o zaman seni çok sevindirdi" dediğimizde ise "Gol ve çekilme birbirine karıştığı için çok sıradan anons oldu" yanıtını verdi. "Peki Fenerbahçe gelse ve golleri Dzeko ya da bir başkası atsa ne olacaktı" dedik ve cevabı, "Aynı coşku ile anons yapacaktım. TFF iki tarafa da eşit davranılmasını istedi ve bunu özellikle belirtti" oldu.

"SÜPER LİG, ŞANLIURFA'YA YAKIŞIR"

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'un maçlarında anonsçuluk yapan İbrahim Halil Özgeliş, takımın Süper Lig'e çıkmasını çok istediklerini belirtip şunları söyledi: "Bu sene kümede kalmayı başarırsak inşallah gelecek sene de Süper Lig'de olmak için oynarız. Şanlıurfa 1969'da kurulan bir kulüp ve Süper Lig'e hasret. Oysa orada olmayı Urfa şehri çok hak ediyor. İnşallah o zaman büyük takımları burada ağırlar ve o maçlarda bol bol kendi şehrimin gollerinde bağıra bağıra anons yaparım. 2010'da burada Trabzon-Fenerbahçe (3-1) kupa finali oynanmıştı. O karşılaşmada da anonsçuydum. Hem maç çok güzel geçmişti hem de şehirde gerçekten bir bayram havası ve coşku yaşanmıştı."

"FARK OLUNCA COŞKU AZALIYOR"

Şanlıurfaspor'un maçlarında bol bol 'goool' diye bağırıp bağırmadığını sorduğumuz Özgeliş, "Bağırıyorum tabii. En son evimizde Sakarya'yı 2-0 yendik, o zaman anonslarımız güzel oldu. Geçen yıl Tarsus'u 11-0 yenmiştik. O maçta 6. gole kadar anonslar coşkuluydu sonrasında rakibe saygısızlık olmasın diye sadece düz anons yaptık. Tamam kazanmak önemli ama rakibe saygı da çok değerli. Şu an kümede kalmaya oynadığımız için Şanlıurfa'nın attığı her golün ayrı önemi var" şeklinde konuştu.

