Kostas N-Pliatsikas, Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos’u SABAH Spor için analiz etti: Cesur, hızlı ve ateşli

Soru: Fenerbahçe son bir ayda sadece Trabzonspor (17 Mart) ve Adana Demirspor (3 Nisan) maçına çıktı. Bu sürede 2 karşılaşma, takımda ritmi ve konsantrasyonu bozar mı? Olympiakos'un 7 günde 3 müsabaka oynadığını hesaplarsak, bu durum nasıl yansır?

GÜRCAN BİLGİÇ - TEMPO OLARAK ZORLANIR AMA MAÇIN RÖVANŞI VAR

Maç temposu elbette çok ama çok önemli. Hem pas reflekslerini güçlendirir hem de oyuncu düşündüğünü daha kolay yapar hale gelir. Bu nedenle Fenerbahçe tempo açısından zorlanacaktır. Ancak ikili bir maça çıkıyor. İyi oynamak zorunda değil. Beraberliğin bile avantaj sayılacağı bir 90 dakikaya çıkacak. Bu nedenle tempodan ziyade yüksek konsantrasyon ve teknik disipline ihtiyaç var. Bu sezon iki maçı muhteşem oynadılar; bir tanesi 3-0 kazandıkları Union Saint-Gilloise karşılaşması, diğeri de Trabzonspor deplasmanındaki ilk 45 dakika… Teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük şansı, oyuncu grubunun taktik bilgisi ve beceri oranının yüksek oluşu. Atina'da sahada problem olmayacaktır. Çok sert bir tribün gücü ile karşılaşacaklar. Trabzon'da yaşananlardan sonra bunu da aşacak güçleri var. Olympiakos kendi şehrinde final oynamak istiyor. Ama Fenerbahçe'nin bu turu geçmek gibi bir zorunluluğu var. İki maçı da kazanacak durumdalar.