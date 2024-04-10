Spor camiasından bayram mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra federasyonlar ve kulüplerin paylaşımları şöyle:

OSMAN AŞKIN BAK: RAMAZAN BAYRAMI'NIN KARDEŞLİK DUYGULARINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİNE İNANIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan bir Ramazan-ı Şerif'i daha uğurluyoruz. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, sevgi, saygı ve hoş görü anlayışının artmasına vesile olan mübarek Ramazan Ayı'nı geride bırakmanın hüznünü yaşarken, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Bayramlar; milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı, sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa duygularının güçlendiği özel günlerdir. Bayramlar; sevinçlerin paylaşılması, birlik beraberliğin pekişmesi, hoşgörü ve dayanışmanın artması açısından çok değerlidir. Ramazan Bayramı'nın vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik duygularını daha da güçlendireceğine inanıyorum. Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayramı buruk geçiren Müslüman kardeşlerimizin çektiği acıların son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimiz, sporcularımız, GSB yurtlarında kalan öğrencilerimiz ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ: RAMAZAN BAYRAMIMIZIN BÜTÜN İNSANLIĞA HOŞGÖRÜ, MERHAMET VE BEREKET GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Mehmet Büyükekşi şu mesajları paylaştı:

"Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, Mübarek Ramazan ayında Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyamızın kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik. Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Millî Takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık. Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve Millî Takımlar antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik. Bu anlamlı organizasyonda başta çocuklarımız olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldüren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve çok değerli bağışçılarımıza teşekkür ederim. Bu duygularla idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan Bayramımızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Türk Futbol Ailesinin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim."

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR DOLU NİCE BAYRAMLAR DİLERİM

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Ramazan Bayramı'nı şu ifadelerle kutladı:

"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Bu özel günlerde; ailelerimizle, komşularımızla ve tüm sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeyi diliyoruz. Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi kavramları; her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz. Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU NİCE BAYRAMLAR DİLERİZ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ise bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz."

GÜREŞ FEDERASYONU

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ise bayram mesajında "Hoşgörü ve umutla dolu nice bayramlara. Ramazan bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

KULÜPLERDEN BAYRAM MESAJLARI

Beşiktaş Kulübü: "Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz."

Fenerbahçe Kulübü: "Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz."

Galatasaray Kulübü: "Bayram coşkusu her yanı sardı. Şimdi uzaktakilerin buluşma, küslerin barışma ve herkesin bu büyük mutluluğu paylaşma zamanı. Başta Galatasaray Ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevinçlerin katlanarak yaşanmasını diliyoruz."

Trabzonspor Kulübü: "Sağlık, huzur ve mutlulukla Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

Konyaspor: "Bayramlar; merhametin, yardımlaşmanın ve aramızdaki muhabbet ile dayanışmayı pekiştirmesi adına en müstesna günlerden biridir. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, tüm gönüllerin bir olacağı bu önemli bayram günlerimize tekrar kavuşmayı niyaz ediyorum. Taraftarımız başta olmak üzere tüm milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun! Hep birlikte nice güzel bayramlara…"

Çaykur Rizespor: "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlıkla, huzurla iyilikleri ve mutluluğu paylaştığımız bir bayram dileriz."

Anadolu Efes: "Sevdiklerinizle birlikte keyifli bir bayram geçirmeniz dileğiyle!"

VakıfBank Spor Kulübü: "Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz, huzur ve mutluluk dolu güzel bir bayram dileriz."

Eczacıbaşı Dynavit: "Herkese sevdikleriyle birlikte mutlu bayramlar dileriz."