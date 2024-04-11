Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Emirhan İlkhan savaşı

Başakşehir'in bu sezon Torino'dan kiraladığı Emirhan İlkhan ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, Başakşehir'deki formuyla dikkatleri üstüne çeken Emirhan İlkhan'ı gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü ve sezon sonunda hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Torino ile sezon sonunda temas kuracağı ve transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi. 2022'de 4.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Torino'nun yolunu turan Emirhan'a şu anda 3 milyon Euro değer biçiliyor.

Emirhan İlkhan, bu sezon Başakşehir ekibiyle 29 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 2 gol attı ve 2 de asist katkısı sunmayı bildi. Emirhan'ın, bonservisinin bulunduğu Torino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sampdoria'da daha önce kiralık görev alan İlkhan'ın da kariyerine yeniden Türkiye'nin büyük bir kulübünde devam etme isteği olduğu belirtildi. Kariyerinde 87 maçı bulunan Emirhan İlkhan, 16 gol ve 8 asist de üretti. (Takvim)



