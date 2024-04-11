Dirk Kuyt kulüp satın alıyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, ennis Bergkamp, Henrik Larsson, Ronald Koeman ve Rob Jansen ile birlikte kulüp satın almaya hazırlanıyor. Konu hakkında bir podcast programına konuşan eski futbolcu menajeri Rob Jansen kısa süre önce İngiltere'nin üçüncü seviyesinde iki aday kaldığını bildirdi. Şimdi karar verildi. "Mali açıdan pek bir şey olmadı. Kulüp şimdi seçildi. Henüz bu konuda fazla bir şey söyleyemem" dedi.

Bu takımın bir Londra kulübü olmadığını söyleyen Jansen, "Herkesin nereye bakacağını söylersem, tabii ki, ama güzel bir şehir. Her halükarda Londra'da durum böyle değil" ifadelerini kullandı.

Jansen daha önce bunun 'Küçük bir toplulukta geleneksel bir kulüp' olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Jansen görev dağılımı hakkında da şunları söyledi:

"Larsson baş antrenör olmak istiyor. Bergkamp akademiyi kuracak. Koeman da kendi işlerini yapmak için gelecek."