Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal, Olympiakos mağlubiyetini değerlendirdi! "Turu geçmek adına umutluyuz"

Olympiakos'un iyi bir takım olduğunu, ateşli taraftarları olduğunu dile getiren Kartal, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz de büyük bir camiayız, büyük bir takımız. Maça iyi başlayan taraf bizdik. Takımımın nasıl oynadığını, ne yapması gerektiğini ortaya ben koyuyorum. Takımımı savunmak da benim en doğal hakkım. Tabii ki burada Olympiakos iyi plan yaptı, önde baskı kurup 3-0 öne geçtiler. Ama biz de 3-0'dan sonra ortaya koyduğumuz reaksiyonla maçı kazanabilirdik. Maçtan önce Yunanistan kanalının spikeri bana maçın favorisini sorduğunda, favori olmadığını söyledim. Bu kadar sakatlığa rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim. İkinci maçı kendi evimizde oynayacağız, turu geçmek adına umutluyuz."

Son olarak Michy Batshuayi hakkında konuşan Kartal, bu oyuncunun da en fazla 10 dakika forma giyebilecek durumda olduğunu, riske etmemek için oyuna almadıklarını vurguladı.