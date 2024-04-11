SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Matip teklifi

Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için Atletico'yla görüşen sarı-lacivertliler, sezon sonunda yollarını ayıracağı Leonardo Bonucci'nin yerine de kaliteli bir isim bakıyordu ki menajerler aracılığıyla dünyaca ünlü yıldız Joel Matip önerildi.

F.BAHÇE'YE TEKLİF EDİLDİ

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Matip'e İngiliz ekibinden yeni kontrat teklifi gelmedi. Kırmızılara veda etmeye hazırlanan Matip de Fenerbahçe'ye teklif edildi. Çapraz bağ yırtığı nedeniyle aralık ayından bu yana forma giyemeyen Matip, haziranda sahalara dönecek.

İsmail Kartal onay verirse Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları istenecek. Raporlar incelenince adım atılacak. 2016'dan bu yana Liverpool forması giyen Matip, 8 yıllık süreçte 201 defa forma giydi ve 11 gol atıp, 6 asistlik performans ortaya koydu. Matip futbola ise Bochum altyapısında başladı. Şu anki piyasa değeri 8 milyon Euro. (Fotomaç)

