SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aurier, Ndombele, Vinicius ve Oliveira yolcu! Ziyech için karar verilmedi

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde emin adımlarla ilerleyen lider Galatasaray, gelecek senenin hazırlıklarına da şimdiden başladı. Verim alamadığı yabancılardan ötürü bu kez ince eleyip sık dokuyan Sarı-Kırmızılılar, önceliği yollarını ayıracağı futbolcuları belirlemeye ayırdı. Cim-Bom, devre arasında kiralanan Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius ile yola devam etmeyecek. Sezon başında kiralanan Hakim Ziyech için nihai kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor. Öte yandan bu sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Sergio Oliveira'nın ise takıma veda etmesi bekleniyor.

YILDIZLARLA SON MUKAVELE

Gidecek oyuncuları kararlaştırmaya başlayan Cim-Bom, Fernando Muslera ve Dries Mertens ile kesin olarak yola devam etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Öte yandan son iki sezondaki performansıyla adeta takımın çehresini değiştiren isimlerden Mertens de teknik ekibin mutlaka devam etmesini istediği oyuncuların başında geliyor. Belçikalı 36 yaşındaki 'maestro', futbola bir sezon daha devam etmeye karar verirse yüksek ihtimalle Galatasaray'ın teklifini de kabul edecek.

REKOR TEKLİF BEKLENTİSİ

Galatasaray'da bir de elden çıkarılmak istenmeyen ancak yüksek teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak oyuncular var. Bu isimlerin başında da milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı geliyor. Üç isimle de kesin olarak yola devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, özellikle Kerem ve Barış Alper için rekor bonservis teklifi bekliyor. Cim-Bom, yıldızlarına 'reddedilemeyecek' bir teklif gelmesi halinde oyuncularıyla vedalaşacak. Kerem, Barış Alper ve Abdülkerim'i; İngiltere ve İtalya'dan ekipler izliyor. (Akşam)