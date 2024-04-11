SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’a Çizme’den orta saha: Jens Cajuste

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan yeni sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına da başlayan Galatasaray operasyonlarına hız verdi. Aslan'ın transfer hareketliliğinde son durum için Çizme'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Mevcut kadrodan Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile yolları ayırmaya hazırlanan ve 2-3 takviye birden yapması beklenen Sarı-Kırmızılılar'ın, transferde rotayı İtalya'ya çevirdiği ileri sürüldü. Galatasaray'ın, sezon başında 12 milyon Euro'ya Reims'ten Napoli'ye transfer olan Jens Cajuste'nin durumunu araştırdığı belirtiliyor.

24 yaşındaki İsveçli orta saha, bu sezon Napoli'de rotasyon oyuncusu olarak mücadele ediyor. 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen 1.88 boyundaki orta saha, 20 Serie A maçında 629 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı; 6 Şampiyonlar Ligi maçında 157 dakika, 2 İtalya Süper Kupa maçında 151 dakika, 1 İtalya Kupası maçında ise 90 dakika süre aldı. Napoli'nin, İsveçli futbolcuyu kiralık verebileceği ifade ediliyor. Galatasaray cephesi ise transferde bu kez nokta atışı hamleler yapmaya kararlı ve kiralık isimlerden ziyade, bonservisiyle kadrosuna katabileceği oyuncular üzerinde duruyor. (Fanatik)