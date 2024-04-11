Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında! UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 11.4.2024 18:36 Son Güncelleme: 11.4.2024 18:45

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında! UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında! UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz dev mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Olympiakos - Fenerabahçe UEFA Konferans Ligi maçı haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Fortounis, Masouras, El Kaabi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak.

Turlayan tarafın yarı finale yükseleceği müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında! UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA