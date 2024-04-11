Son dakika haberi: Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında! UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Fortounis, Masouras, El Kaabi
Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak.
Turlayan tarafın yarı finale yükseleceği müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.