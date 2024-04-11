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Giriş Tarihi: 11.4.2024 14:43

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA
Trendyol 1. Lig’de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

12 Nisan Cuma
20.00 Manisa FK-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

13 Nisan Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Burak Olcar
16.00 Boluspor-Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı

14 Nisan Pazar
13.30 Tuzlaspor-Göztepe: Mehmet Ali Özer
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova
19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik

15 Nisan Pazartesi
17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Adanaspor-Bodrum FK: Yasin Kol

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Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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