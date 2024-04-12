Jamal Musiala, Manchester City yolunda

Manchester City, gözünü Bayern Münih'in 21 yaşındaki genç yıldızı Jamal Musiala'ya dikti. Independent'ta yer alan habere göre; Avrupa'nın birçok takımının Musiala'yı transfer etmek istediği belirtilirken, City'nin öne çıktığı kaydedildi. Haber detayında 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Jamal Musiala'nın, kulübü Bayern Münih ile sözleşme uzatmaya henüz yanaşmadığı ifade edildi. Bu durumda Musiala'yı kadrosuna katmak için epey istekli olduğu belirtilen Manchester City'nin, yaz transfer dönemin Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı yazıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Yalnızca Manchester City'nin değil, Avrupa'nın birçok önemli kulübünün de Jamal Musiala için fırsat kollayacağı kaydedildi. Bu kulüplerin başında Liverpool, Paris Saint-Germain ve Barcelona gelirken; Manchester City'nin daha geniş bir bütçeye sahip olması sebebiyle yarışta önde olduğu yazıldı. Alman 10 numara, bu sezon Bayern Münih formasıyla toplamda 34 maçta forma giydi. Jamal Musiala bu maçlarda 12 gol atarken, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.