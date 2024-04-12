Trabzonspor’un konuğu Sivasspor | İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, evinde 3 puanı almak isterken, Yiğidolar, deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe
Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Sivasspor maçı 12 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.