Giriş Tarihi: 12.4.2024 18:46 Son Güncelleme: 12.4.2024 18:57

Trabzonspor'un konuğu Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, evinde 3 puanı almak isterken, Yiğidolar, deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.