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Giriş Tarihi: 12.4.2024 18:46 Son Güncelleme: 12.4.2024 18:57

Trabzonspor'un konuğu Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor’un konuğu Sivasspor | İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, evinde 3 puanı almak isterken, Yiğidolar, deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, evinde 3 puanı almak isterken, Yiğidolar, deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 12 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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Trabzonspor'un konuğu Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu
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