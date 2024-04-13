Ateş söner ama kavga bitmez

ÖMER ÜRÜNDÜL
HAKEMİN ÜSTÜNDEKİ BASKI AZALACAKTIR
Ankaragücü karşılaşmasında Halil Umut Meler'in yaşadığı talihsiz olaydan sonra TRT'deki ilk programımda, "En çok karşı olduğum şey yabancı hakemdi. Ama bugünden itibaren TFF'nin mutlaka yabancı hakem getirmesi gerekiyor" dedim. Bunun nedeni olarak da futbol iklimimizin gittikçe çok kötü bir duruma sürüklendiğini
ve daha da vahim olaylarla karşılaşacağımızı öngördüğümü açıklamıştım. Ardından her maçtan sonra bilhassa zirve mücadelesi yapan iki büyük takımın yöneticilerinin karşılıklı söz düelloları ile medya, teknik direktör, futbolcu ve taraftar baskısıyla özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına zihinsel olarak sağlıklı çıkamayan hakemler, fahiş hatalar yaptılar. Bu hatalara VAR da aynı şekilde iştirak etti. Bunun için en azından maçlara yabancı VAR getirilmesi, bir nebzecik (!) de olsa ateşi düşürür.
LEVENT TÜZEMEN
DİKKAT ÇEKEN İKİ ÖNEMLİ NOKTA VAR
Sezon başında sahada maç yönetmesi yasaklanan hakemlerin VAR'da görev yapmasının bir hata olduğunu söylemiştim. VAR, maalesef beni yanıltmadı, sonuca tesir edecek büyük ve skandal hatalara imza attı. Galatasaray- Antalyaspor ve Fenerbahçe- Kasımpaşa maçlarının VAR konuşmalarının açıklanması sözün bittiği yer oldu. Türkiye Futbol Federasyonu doğru bir kararla VAR'ı yabancı hakemlerin yönetmesine karar verdi. Burada iki önemli saptamam var;
1-TFF, bahis olaylarının zirve yaptığı Balkanlardan VAR'a yabancı hakem getirmeyecek. 2-Avrupa'nın ünlü liglerinde görev yapan FIFA kokartlı hakemler, VAR'ı yönetecek. TFF'nin bu iki hamlesi kalan haftalarda adaletin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca Hırvatistan maçlarını yabancı hakemler yönetiyor, bizde neden yok" açıklamasının perde arkasında Balkanlarda yaşanan bahis olayları yatıyor. Sonuç olarak TFF geç de olsa doğruyu buldu diyebiliriz.
Şimdi TFF'nin dikkat etmesi gereken çok önemli bir husus var; yabancı hakemlerin yanında tercüman olarak görev yapacak kişiler, üst düzey İngilizce bilmeliler. Maçı yöneten hakem ile VAR'daki yabancı hakem arasında anlaşma konusunda bir sıkıntı yaşanmamalı.
Eğer eksik tercüme yapılırsa TFF, "Yabancı VAR hakemi getirdim" diye övünürken bir anda kaş yaparken göz çıkarmak durumuna düşer. Ayrıca yabancı VAR hakemlerinin yanında maçı olmayan ama İngilizcesi iyi olan Süper Lig hakemleri ile VAR hakemleri de maçı yöneten hakem konusunda iletişim sıkıntısı yaşanmaması adına yardımcı olabilir. Federasyon, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarının yanı sıra Ankaragücü-Gaziantep maçına da yabancı VAR hakemi atadı. Keşke bu hafta Konyaspor'un maçına da yabancı VAR görevlendirilseydi.
Yardımcı hakemlerin maçın hakemleriyle yapacakları görüşmeler de ders anlamında yayınlanmalıdır.
MURAT ÖZBOSTAN
KULÜPLER BU TFF'NİN NEYİNİ BEĞENMİYOR! BİR DEDİKLERİ İKİ OLMUYOR
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpleri ne istiyorsa şu ana kadar yaptı.. Tuhaf olan hâlâ TFF için söylenip duruyorlar.. Hakaret edip, aşağılıyorlar.. Başta da 4 büyük takım… Bakalım neler olmuş.. Bir hatırlayalım..
1-
Para istediler, TFF buldu! Yayın ihalesi parasının çok önemli bir kısmı 1 Temmuz'da yatacak..
Transfer döneminde takımlara ilaç olacak.
2-
'Hakemler yenilensin, gençler gelsin' dediler, yenilendi..
3-
'VAR kayıtları açıklansın' dediler, açıklandı..
4-
Yarı otomatik ofsayt sistemi Avrupa'da bile yokken 'Gelsin' dediler, geldi..
5-
Transferde sapma yüzdesi (yüzde 30) kulüplerin 30 milyar TL borcu varken bile 'En yüksek orandan verilsin' dediler, verildi..
6-
'Ekonomik durum iyi değil, TFF'deki paramızı erken istiyoruz, personel bile maaş alamıyor' dediler, verildi.. Günü gelmemiş paralar avans olarak ödendi.
7-
'Bazı maçları erteleyin' dediler, ertelendi.
8-
'Seçim istiyoruz' dediler, seçim tarihi açıklandı..
Siz böyle TFF'yi nereden bulacaksınız! Şahsi egolar için Türk futbolu bir fırtına içine sokuldu ve dünyaya kötü reklam olduk. Hâlâ seçim haziranda mı olsun diye papatya falları açıp hesap kitap yapmak size ne kazandıracak? Bu TFF de suçlu ama.. Bu kadar talebi yerine getirirseniz her şeyi isterler..
Federasyonun yumruğu masada sert olsaydı, bugün futbolda çoğu şey yaşanmazdı. Karara gelirsek...
Hayırlı olsun.. Alın size yabancı hakem denmiş... Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bile dramatik hakem hataları oluyor.. Buna rağmen "Türk hakemlerine güvenmiyoruz"
demek hakemlerimize hakarettir
. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına özellikle atanacak bu yabancı VAR hakemlerini diğer kulüpler ve alt lig de isterse ne olacak? Birinci Lig kulüpleri de kritik maçlar oynuyor. Süper Lig düşme bölgesinde kader maçları var.. TFF'nin aldığı kararı desteklemiyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ
EN AZINDAN BUNDAN KÖTÜSÜ OLMAYACAK
Öncelikle çok geç alınmış bir karar. Ligin ikinci yarısına böyle başlamalıydık. İşlerin ne kadar zıvanadan çıktığı o günlerde belliydi.
Eğer Fenerbahçe, Süper Kupa maçındaki protestoyu yapmasa, bugün bu karar da alınmayacaktı. TFF, 2 Nisan öncesinde genel kurul ve VAR kararlarını açıklasa, Süper Kupa oynanacaktı. Sorun; hakem kararlarındaki adalet inancının bitmesinde. Hugh Dallas'ın değerlendirmesinde zaten gördük. Bu nedenle yabancı VAR hakemi, "Bizimkilerin" cesaretsizliğini taşımayacağını, pozisyonları FIFA kriterlerinde değerlendireceğini düşünüyoruz. Tartışma elbette olacak, ama hiç olmazsa art niyet aramayacağız.
Ayrıca şu ana kadar yaşadıklarımızdan 'daha kötü' olma ihtimali yok. Esas sıkıntı, maçı VAR hakemine yönettiren, sahadaki hakem de çıkacak. Pozisyonları gördükleri halde değerlendirmiyor, kulaklıktan 'tarif'
bekliyorlardı. Bu üflemelere sarı kartlar da dahil. Bakalım sahadaki hakem kendi gördüğünü çalabilecek mi?
BÜLENT TİMURLENK
GÜVEN DUYGUSUNU İTHAL EDİYORUZ
Kritik maçlar deyip şampiyonluk yarışı dışındaki diğer maçları kritik bulmayan TFF, demek ki 10 VAR hakemi bulamamış ya da aynı ekibi 3 gün boyunca kullanacak. Bu üç kritik maça demek ki iyi İngilizce bilen hakemler atanacak. Bu, "VAR odasındaki hakemlere güvenmiyoruz ve yurt dışından güven duygusu ithal ediyoruz" demektir.
Bunun ithalatı olmaz. Yabancı VAR hakeminin mükemmel kararlar vereceğinin garantisini kim vermiş? Ortadaki 'üstün Alman teknolojisi' diye bir ürün değil. Sırf bu tartışmalar bitsin diye seçim kararı almış Federasyon, "Buyurun istiyorsunuz, bunu da yaptık" diyebilmek için VAR hakemlerini İstanbul'da ağırlar. Tıpkı yabancı gözlemcilere maç linki yolladığı gibi.
G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN 'VAR'LARI PORTEKİZLİ!
TFF VAR kadrosunun, karşılaşmaların başlamasına saatler kala açıklanacağını duyurdu. Ancak Portekiz basını, Portekizli hakemler Andre Narciso ve Fabio Melo'nun, Süper Lig'de VAR'ın başına geçmeye hazırlandığını yazdı. Haberin detayında 41 yaşındaki Narciso'nun, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe; Melo'nun ise Alanyaspor-G.Saray mücadelesinde VAR hakemi olarak görev yapacağı belirtildi.