Ateş söner ama kavga bitmez

Ankaragücü karşılaşmasında Halil Umut Meler'in yaşadığı talihsiz olaydan sonra TRT'deki ilk programımda, "En çok karşı olduğum şey yabancı hakemdi. Ama bugünden itibaren TFF'nin mutlaka yabancı hakem getirmesi gerekiyor" dedim.ve daha da vahim olaylarla karşılaşacağımızı öngördüğümü açıklamıştım. Ardından her maçtan sonra bilhassa zirve mücadelesi yapan iki büyük takımın yöneticilerinin karşılıklı söz düelloları ile medya, teknik direktör, futbolcu ve taraftar baskısıyla özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına zihinsel olarak sağlıklı çıkamayan hakemler, fahiş hatalar yaptılar. Bu hatalara VAR da aynı şekilde iştirak etti.Sezon başında sahada maç yönetmesi yasaklanan hakemlerin VAR'da görev yapmasının bir hata olduğunu söylemiştim. VAR, maalesef beni yanıltmadı, sonuca tesir edecek büyük ve skandal hatalara imza attı. Galatasaray- Antalyaspor ve Fenerbahçe- Kasımpaşa maçlarının VAR konuşmalarının açıklanması sözün bittiği yer oldu. Türkiye Futbol Federasyonu doğru bir kararla VAR'ı yabancı hakemlerin yönetmesine karar verdi.1-TFF, bahis olaylarının zirve yaptığı Balkanlardan VAR'a yabancı hakem getirmeyecek. 2-Avrupa'nın ünlü liglerinde görev yapan FIFA kokartlı hakemler, VAR'ı yönetecek. TFF'nin bu iki hamlesi kalan haftalarda adaletin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca Hırvatistan maçlarını yabancı hakemler yönetiyor, bizde neden yok" açıklamasının perde arkasında Balkanlarda yaşanan bahis olayları yatıyor.Şimdi TFF'nin dikkat etmesi gereken çok önemli bir husus var; yabancı hakemlerin yanında tercüman olarak görev yapacak kişiler, üst düzey İngilizce bilmeliler.Eğer eksik tercüme yapılırsa TFF, "Yabancı VAR hakemi getirdim" diye övünürken bir anda kaş yaparken göz çıkarmak durumuna düşer. Ayrıca yabancı VAR hakemlerinin yanında maçı olmayan ama İngilizcesi iyi olan Süper Lig hakemleri ile VAR hakemleri de maçı yöneten hakem konusunda iletişim sıkıntısı yaşanmaması adına yardımcı olabilir. Federasyon, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarının yanı sıra Ankaragücü-Gaziantep maçına da yabancı VAR hakemi atadı.Yardımcı hakemlerin maçın hakemleriyle yapacakları görüşmeler de ders anlamında yayınlanmalıdır.Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpleri ne istiyorsa şu ana kadar yaptı.. Tuhaf olan hâlâ TFF için söylenip duruyorlar.. Hakaret edip, aşağılıyorlar.. Başta da 4 büyük takım…Para istediler, TFF buldu!Transfer döneminde takımlara ilaç olacak.'Hakemler yenilensin, gençler gelsin' dediler, yenilendi..'VAR kayıtları açıklansın' dediler, açıklandı..Yarı otomatik ofsayt sistemi Avrupa'da bile yokken 'Gelsin' dediler, geldi..Transferde sapma yüzdesi (yüzde 30) kulüplerin 30 milyar TL borcu varken bile 'En yüksek orandan verilsin' dediler, verildi..Siz böyle TFF'yi nereden bulacaksınız! Şahsi egolar için Türk futbolu bir fırtına içine sokuldu ve dünyaya kötü reklam olduk. Hâlâ seçim haziranda mı olsun diye papatya falları açıp hesap kitap yapmak size ne kazandıracak?Federasyonun yumruğu masada sert olsaydı, bugün futbolda çoğu şey yaşanmazdı.Hayırlı olsun.. Alın size yabancı hakem denmiş... Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bile dramatik hakem hataları oluyor.. Buna rağmendemek hakemlerimize. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına özellikle atanacak bu yabancı VAR hakemlerini diğer kulüpler ve alt lig de isterse ne olacak? Birinci Lig kulüpleri de kritik maçlar oynuyor. Süper Lig düşme bölgesinde kader maçları var.. TFF'nin aldığı kararı desteklemiyorum.Öncelikle çok geç alınmış bir karar. Ligin ikinci yarısına böyle başlamalıydık.Eğer Fenerbahçe, Süper Kupa maçındaki protestoyu yapmasa, bugün bu karar da alınmayacaktı. TFF, 2 Nisan öncesinde genel kurul ve VAR kararlarını açıklasa, Süper Kupa oynanacaktı. Sorun; hakem kararlarındaki adalet inancının bitmesinde. Hugh Dallas'ın değerlendirmesinde zaten gördük. Bu nedenle yabancı VAR hakemi, "Bizimkilerin" cesaretsizliğini taşımayacağını, pozisyonları FIFA kriterlerinde değerlendireceğini düşünüyoruz.Ayrıca şu ana kadar yaşadıklarımızdan 'daha kötü' olma ihtimali yok. Esas sıkıntı, maçı VAR hakemine yönettiren, sahadaki hakem de çıkacak. Pozisyonları gördükleri halde değerlendirmiyor, kulaklıktanbekliyorlardı. Bu üflemelere sarı kartlar da dahil.Kritik maçlar deyip şampiyonluk yarışı dışındaki diğer maçları kritik bulmayan TFF, demek ki 10 VAR hakemi bulamamış ya da aynı ekibi 3 gün boyunca kullanacak. Bu üç kritik maça demek ki iyi İngilizce bilen hakemler atanacak.Bunun ithalatı olmaz. Yabancı VAR hakeminin mükemmel kararlar vereceğinin garantisini kim vermiş? Ortadaki 'üstün Alman teknolojisi' diye bir ürün değil. Sırf bu tartışmalar bitsin diye seçim kararı almış Federasyon, "Buyurun istiyorsunuz, bunu da yaptık" diyebilmek için VAR hakemlerini İstanbul'da ağırlar.TFF VAR kadrosunun, karşılaşmaların başlamasına saatler kala açıklanacağını duyurdu. Ancak Portekiz basını, Portekizli hakemler Andre Narciso ve Fabio Melo'nun, Süper Lig'de VAR'ın başına geçmeye hazırlandığını yazdı. Haberin detayında 41 yaşındaki Narciso'nun, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe; Melo'nun ise Alanyaspor-G.Saray mücadelesinde VAR hakemi olarak görev yapacağı belirtildi.