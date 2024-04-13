Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
90+4. dakikada yeşil-beyazlı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Uğurcan, ceza sahası içinde Rocha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Küçük, faul olduğu gerekçesiyle penaltıya hükmetti.
90+8. dakikada penaltıyı kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.
Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.