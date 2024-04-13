Kral Kupası’nın 40 yıl hatırı var!

40 yıl sonra İspanya Kral Kupası'nda 4-2'lik penaltı atışları ile zafere ulaşan Athletic Bilbao, tarihi zaferini muhteşem bir kutlama ile yaptı.40 yıl önce kazanılan kupa için yapılan kutlamalarda kullanılan gemi, tekrardan müzeden çıkartılıp denize indirildi. Tarihi gemi ile kupa kutlamalarına başlayan yerel kıyafetler içindeki oyunculara yüzlerce tekne ile taraftarlar da eşlik etti.