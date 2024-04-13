Kral Kupası’nın 40 yıl hatırı var!

40 yıl sonra İspanya Kral Kupası'nda 4-2'lik penaltı atışları ile zafere ulaşan Athletic Bilbao, tarihi zaferini muhteşem bir kutlama ile yaptı. Bilbao şehrinin ortasından geçen Nervion Nehri'nden teknelerle geçiş yapılırken nehir kenarına toplanan binlerce kişi de kutlamalarda yer aldı.
40 yıl önce kazanılan kupa için yapılan kutlamalarda kullanılan gemi, tekrardan müzeden çıkartılıp denize indirildi. Tarihi gemi ile kupa kutlamalarına başlayan yerel kıyafetler içindeki oyunculara yüzlerce tekne ile taraftarlar da eşlik etti.