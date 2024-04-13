Manchester City evinde Luton Town’u 5 golle geçti

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City Etihad Stadyumu'nda Luton Town ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan Manchester ekibi 2. dakikada Daiki Hashioka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise fileler 5 kez havalandı. Ev sahibi ekip 64. dakikada Mateo Kovacic ve 76. dakikada da penaltıdan Erling Haaland'ın kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Farkı azaltmak isteyen Luton Town 81. dakikada Ross Barkley'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Manchester City daha sonra 87. dakikada Jeremy Doku ve 90. dakikada da Josko Gvardiol'un attığı golle sahadan 5-1 galip ayrıldı.



Bu galibiyetle Pep Guardiola'nın öğrencileri puanını 73'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Luton Town ise 25 puanla 18. sırada kaldı.