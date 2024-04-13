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Giriş Tarihi: 13.4.2024 19:30

Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı

Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı

İngiltere Championship'in 43. haftasında Hull City, Ozan Tufan'ın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Championship'in 43. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Queens Park Rangers ile karşılaştı. Milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür 11'de maça başladı. 8. dakikada Ozan Tufan ceza sahası dışından şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Ozan Tufan'ın asistinde Fabio Carvalho farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 53. dakikada Jaden Philogene-Bidace söyledi ve Hull City sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Öte yandan 11'de başladığı müsabakada Abdülkadir Ömür 68. dakikada yerini Ryan Giles'e bıraktı.

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Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı
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