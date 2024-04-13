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Giriş Tarihi: 13.4.2024 22:00

Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı tek golle yendi

Real Madrid, deplasmanda Mallorca’yı tek golle yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Lider Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Aurelien Tchouameni attı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Başkent temsilcisi bu galibiyetin ardından puanını 78'e çıkarırken, Mallorca 31 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Girona'yı 3-1 yendi.

Ev sahibi ekibin gollerini Antoine Griezmann (2) ve Angel Correa atarken, Girona'nın tek golünü Artem Dovbyk kaydetti.

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Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı tek golle yendi
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