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Giriş Tarihi: 14.4.2024 19:09

Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor puanları bölüştü!

Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor puanları bölüştü!

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

1'nci Lig'in 30'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

37'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Rahmetullah'ın pasında kale önünde topla buluşan, Cebio Soukou güzel bir vuruşla meşişn yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

51'inci dakikada ev sahibi ekipte kazanılan penaltı atışında topun başına Paixao geçti. Tecrübeli oyuncu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor puanları bölüştü!
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