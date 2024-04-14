Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor puanları bölüştü!

1'nci Lig'in 30'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
37'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Rahmetullah'ın pasında kale önünde topla buluşan, Cebio Soukou güzel bir vuruşla meşişn yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
51'inci dakikada ev sahibi ekipte kazanılan penaltı atışında topun başına Paixao geçti. Tecrübeli oyuncu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.