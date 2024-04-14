SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Polonya ve Portekiz, Fernando Santos’u konuşuyor

Beşiktaş, Süper Lig'deki Samsunspor maçını da berabere tamamlayınca galibiyet hasretini beşe çıkardı. Bunun üzerine siyah-beyazlılarda deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı. Portekiz Milli Takımı'nın başında yaşadığı Avrupa şampiyonluğuyla zirveyi gören kariyeri, sonrasında inişe geçti, Polonya Milli Takımı ve Beşiktaş'ta başarısız olarak kabul edilen bir periyot yaşadı. 69 yaşındaki çalıştırıcının Siyah-Beyazlılar öncesindeki durağında, hocanın Kartal ile yollarının ayrılması geniş yankı buldu.

PORTEKİZ BASINI: SANTOS İÇİN YOLUN SONU GELDİ

Fernando Santos'un Beşiktaş'taki döneminin sonuna gelmesi ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Portekiz basınında, bu ülkenin milli takımının eski teknik direktörüyle ilgili gelişmeler hakkında şu satırlara yer verildi:

"Portekiz milli takımının esli teknik direktörü Türk kulübünde sadece üç ay geçirdi; Son beş haftadaki iki beraberlik ve üç yenilgi bardağı taşıran son damla oldu ve Beşiktaş'taki görevine son verildi. Ocak ayında Türk kulübüyle sözleşme imzalayan Fernando Santos'un ayrılığı duyuruldu. Kararın nedenleri veya ana hatları açıklanmadı ancak bu gelişme üst üste gelen kötü sonuçların ardından geldi. Beşiktaş'ta Fernando Santos için yolun sonu geldi. Eski Portekiz milli takımı teknik direktörü, takımı üst üste beş maç kazanamayınca Türk kulübü tarafından kovuldu."

POLONYA: UZUN SÜRE ÇALIŞAMADI

Polonya basınındaki haberlerde ise şu ifadelere yer verildi:

"Fernando Santos kovuldu! Polonya'da bile daha çok kalmıştı. Tecrübeli teknik adam, Polonya milli takımıyla yaşadığı başarısız maceranın ardından bu kez Beşiktaş'ta başarısız oldu. Beşiktaş'ta uzun süre çalışamadı. Fernando Santos kovuldu. Deneyimli antrenörün uzun süre bir yerde çalışma konusunda giderek artan sorunları var. Portekizli, Boğaz'da üç aydan biraz fazla zaman geçirdi, ancak başarılı olamadı. Türkiye'deki dönemi, geçen sene çalıştırdığı Polonya milli takımına kıyasla neredeyse beş ay daha kısa sürdü." (Milliyet)