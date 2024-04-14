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Giriş Tarihi: 14.4.2024 14:14

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Emin Bayram için 8 milyon Euro'ya ret

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Emin Bayram için 8 milyon Euro’ya ret

Premier Lig ekibi Brighton, Emin Bayram için Galatasaray'a 8 milyon Euro teklif etti. Sarı-Kırmızılı yetkililerin teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram, Belçika'da gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çekerken, Avrupa'dan da birçok kulübün listesine girdi. Yunanistan ve İtalya'dan kulüplerin takibindeki 21 yaşındaki stoper için İngiltere'den Brighton, Galatasaray'a 8 milyon Euro değerinde bir transfer teklifi sundu.

Galatasaray'ın, bu teklifi reddettiği öğrenildi. Westerlo'da bu sezon 23 karşılaşmada 1 gol atan, 2 de asist yapan Emin Bayram, sezon sonu itibarıyla sarı-kırmızılı takıma geri dönecek. Futbolcunun geleceğiyle ilgili teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karar da etkili olacak. 1.92 boyundaki Emin Bayram'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2026'da sona erecek. Kariyerinde 94 maçı bulunan genç stoper, 4 gol, 2 asist kaydetti. (Takvim)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Emin Bayram için 8 milyon Euro'ya ret
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