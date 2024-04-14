SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Napoli’de Zaniolo için geri sayım

Galatasaray'dan Aston Villa'ya 22.5 milyon Euro şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili sezon sonunda flaş gelişmeler yaşanacak. Ülkesi İtalya'ya dönmeyi hedefleyen yıldız futbolcu için Napoli yakın takip yapıyor.

İtalyanlar, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in sportif direktör olarak atayacağı Giovanni Manna'ya 100 milyon dolar transfer bütçesi sözünü verdiğini duyurdu. Bilindiği üzere Manna'nın öncelikli hedefleri arasında Zaniolo da bulunuyor. İngiliz ekibi Aston Villa, Zaniolo'nun transfer opsiyonunu kullanmazsa Napoli, Cimbom ile görüşüp, transferi bitirmek istiyor.

İLK PLANI İTALYA LİGİ

Nicolo Zaniolo'nun gelecek sezon İtalya Ligi'nde yeniden oynamak istediği biliniyor. Daha önce Roma forması giyen yıldız futbolcunun adı, Serie A devleri Juventus, Milan ve Inter ile de transferde bir süredir anılıyor. Aston Villa'da bu sezon toplam 3 gol atan 24 yaşındaki Zaniolo'nun G.Saray ile sözleşmesi 2027'de bitecek. (Takvim)

