Süleyman Hurma’dan Emre Mor açıklaması

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarına ayrılan yerle ilgili tartışmalar hakkında Beyaz TV'ye konuşan Hurma şunları söyledi:

"Ben ne söylersem söyleyeyim, ikna olma imkanı olmayan insanları ikna etmek mümkün değil. Türk futbolu çok çirkin ve asla olmaması gereken bir hale geldi. Buna bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben Süper Lig'e çıktığımda pandemi vardı. Bu stadyumla ilgili yüzde 30 artırım ilk defa Galatasaray Kulübü'ne uygulandı. Geçen sezon yine şampiyonluk yarışı vardı. Biz hiçbir takıma, karşı tarafı vermedik. Onlar da müracaat etmediler. Doldurma ihtimalleri yok diye. Oraya güvenlik parası ödemek zorunda kalıyoruz çok ciddi. Bizim aldığımız hasılat, stadyum masrafına yetmiyor. O gün Galatasaray'a verdik, Galatasaray 'Biz orayı doldururuz', hatta Metin Öztürk Bey ile görüştüm. Kendisi teyit edecektir. 'Dolduramazsanız ekonomik olarak çok zarar ederiz' dedim. 'Yok, biz doldururuz, dolduramazsak karşılarız' dedi. Galatasaray, 22 bin kişilik yere 6 bin kişiyle geldi. Gayet tabii ben zarar talebinde bulunacak biri değilim. Bulunmadım. Geçen sene verdim. Hiçbir Allah'ın kulu, 'Niye burayı Galatasaray'a verdin de diğerlerine vermedin' demedi. Bu sezon Fenerbahçe'ye yüzde 30 artırım talebinde bulundu. Kabul ettim. Aynı gün Galatasaray'dan Metin Öztürk'ü arayarak, 'Bak Fenerbahçe böyle bir talepte bulundu. Talepte bulunmanız halinde size de vereceğim' dedim. Galatasaray oraya 3 bin kişi gelir, 5 bin kişi gelir, 20 bin kişi gelir onu bilemem. Tüm Galatasaraylılar bunu bildiği halde sosyal medyadan 1 haftadır küfür ediyorlar."

EMRE MOR'UN MAÇTA FORMA GİYMEMESİ KONUSU

Başkan Hurma, Emre Mor'un maç kadrosunda olmamasıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"Ne yaparsak yapalım Fenerbahçe ve Galatasaray'a yaranamıyoruz. Emre Mor'un oynaması ayrı oynamaması ayrı bir dert bunun altından nasıl kalkacağız? Dün idmandaydım. Emre Mor tek başına bireysel çalışıyordu. İlk bölümdeki takımla olan ısınma fotoğraflarını paylaşıp 'Oynamak istemedi' diye üzerimizden algı yapıyorlar. Emre Mor'un ayak bileğinden sakatlığı bulunuyor. Son toplantıdaydı katıldı, çıktı tek başına çalıştı."