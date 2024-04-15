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Giriş Tarihi: 15.4.2024 08:46

Trabzonspor'da Hırvatistan seferi başlıyor! Petkovic için bir kez daha devrede...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Hırvatistan seferi başlıyor! Petkovic için bir kez daha devrede...

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın adını özellikle verdiği 29 yaşındaki Petkovic'i bu kez almaya kararlı olan bordo-mavili yönetim, yetkilendireceği bir menajer ile görüşmelere start verecek.

Gelecek sezon takımda ciddi bir değişime gitmeye hazırlanan Trabzonspor yönetimi, yaz transfer döneminde çok isteyip alamadığı Bruno Petkovic'in peşini bırakmıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinde ilk sırada yer alan Hırvat santrforu istediklerini doğrulayan kulüp yetkilileri, kısa süre içinde temasları başlatacak.

Yetkilendirilecek bir menajer aracılığıyla hem Dinamo Zagreb kulübü hem de yıldız futbolcu ile görüşme yapacak olan bordo-mavililerin, bu kez transferi bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun iyi bir teklifle ikna edilmesi planlanıyor.

Hırvat basınında yer alan haberlerde, oyuncuya Trabzonspor'un yanı sıra birçok takımın ilgi gösterdiği ve transferde ciddi bir rekabetin yaşanacağı ifade edildi.

PAUL ONUACHU İÇİN HAMLE

Bu arada Karadeniz ekibinin, şu an takımda bulunan Paul Onuachu'nun yeniden kiralanması konusunda bir hamle yapacağı ifade edildi. Bonservisi Southampton'da olan Nijeryalı forvetin de kalmak istediği kaydedildi.

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Trabzonspor'da Hırvatistan seferi başlıyor! Petkovic için bir kez daha devrede...
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