Abdullah Avcı, kalan haftalar için uyardı

17 HAFTA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde 52 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını kullanarak, 17 haftadır koruduğu koltuğu sezon sonuna kadar taşımak istiyor.

SON 6 MAÇ

Trabzonspor, Süper Lig'de son 6 maçın 3'ünü evinde, 3'ünü de deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Kayserispor (D), Gaziantep FK, Samsunspor (D), İstanbulspor, RAMS Başakşehir (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR'UN YENİ MAESTROSU KİM OLACAK?

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da bir çok isimle temas halinde olan Karadeniz ekibi, bu kez beklemeyecek. Ekonomik şartları oluşturulan oyuncularla sezonun bitmesi ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzalar atılacak. Kamp döneminde oyuncuların hazır olmasına büyük bir önem veren Karadeniz ekibi, takımı saha içerisinde yönetecek bir maestro üzerinde duruyor. Marek Hamsik'in ayrılığından sonra bu boşluğu dolduramayan Trabzonspor, Avrupa'nın önemli isimleriyle temaslarını sürdürüyor. Bu futbolcular arasında daha önce Atalanta ve Inter formaları giyen, bu sezon ise Monza ile performansa dayalı sözleşme imzalayan Roberto Gagliardini yer alıyor.