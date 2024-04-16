Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona - PSG maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Barcelona - PSG rövanş maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 16.4.2024 11:53 Son Güncelleme: 16.4.2024 11:53

Barcelona - PSG maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Barcelona - PSG rövanş maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?

Barcelona - PSG maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Barcelona - PSG rövanş maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçları oynanıyor. Yarı finaldeki son 4 takıma adını yazdırmak isteyen takımlar mücadele ediyor. Futbolseverler Barcelona - PSG maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı İspanyol ekibi kazandı. Peki; Barcelona - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gözler TV8,5 ve Exxen yayın akışında!

Barcelona - PSG maçı canlı izle şifresiz seçenekleriyle araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesine adını yazdırmak isteyen iki takım rövanşa çıkıyor. Mbappe konusunda hayal kırıklığına uğrayan Paris Saint-Germain taraftarı yeni maça odaklandı. Peki; Barcelona - PSG rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın saat kaçta?

BARCELONA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona ve PSG karşı karşıya geliyor. Heyecanlı mücadele 16 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma Exxen platformundan yayımlanacak.

BARCELONA - PSG MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linkten üyelik açıp takip edebilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

BUGÜNKÜ MAÇLAR

22.00 Barcelona - PSG

22.00 Borussia Dortmund - Atletico Madrid

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Barcelona - PSG maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Barcelona - PSG rövanş maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?
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