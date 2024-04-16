Barcelona - PSG maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Barcelona - PSG rövanş maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?

Barcelona - PSG maçı canlı izle şifresiz seçenekleriyle araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesine adını yazdırmak isteyen iki takım rövanşa çıkıyor. Mbappe konusunda hayal kırıklığına uğrayan Paris Saint-Germain taraftarı yeni maça odaklandı. Peki; Barcelona - PSG rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın saat kaçta?
BARCELONA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona ve PSG karşı karşıya geliyor. Heyecanlı mücadele 16 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.