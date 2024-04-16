EXXEN CANLI İZLE LİNKİ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona PSG maçı EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN canlı izle ekranı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle araştırılıyor. Bugün İspanya devi Barcelona, çeyrek final rövanş maçında PSG ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler Barcelona- PSG maçı canlı izle ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. Maç yayınlarının naklen izlenebildiği dijital platforma belirli bir ücret ödenerek üye olunuyor. İşte 16 Nisan 2024 Exxen izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları canlı yayın izle.
EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?
Exxen'e üye olmak için ilk olarak https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Bir aylık Reklamlı ExxenSpor üyelik ücreti, 289,00 TL, bir aylık Reklamsız ExxenSpor ücreti ise 339,00 TL'dir.
Sezonluk paketler satıştan kaldırıldı.
Exxen Ücreti Ödeme:
Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:
Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.
İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.
Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.
E posta bölümünü doldurmalısınız.
Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.
Abonelik seçeneğinde de paket seçin.
Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.
Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
EXXEN CANLI İZLE!
EXXEN kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr