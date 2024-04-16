Mauro Icardi, kariyer serisini yakaladı!

Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası hız kesmiyor. Ligde son düzlükte form tutan ve Süper Kupa da dahil edildiğinde son 4 maçta 5 golü olan Tangocu, dünü de boş geçmedi.

Kapanışı yapan 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 19. golüne ulaştı. Toplamda ise 26. golünü kaydetti.

Alanyaspor'a karşı sahne aldığı 4. maçını da boş geçmeyen Icardi, Akdeniz ekibine toplam 4 gol, 3 asiste ulaştı.

KARİYERİNDEKİ EN UZUN SERİ

Mauro Icardi böylece kariyerindeki en uzun gol serisini yakaladı. Tecrübeli oyuncu, Fiorentina, Empoli ve Juventus ağlarını 3 maç üst üste sarsmıştı.