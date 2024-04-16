Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Psikolojik tedavi gören Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'den flaş itiraflar!
Giriş Tarihi: 16.4.2024 12:50

Psikolojik tedavi gören Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'den flaş itiraflar!

Psikolojik tedavi gören Beşiktaş’ın eski yıldızı Dele Alli’den flaş itiraflar!

İngiliz futbolu büyük umutlar vaat eden fakat sosyal hayatı sebebiyle hayal kırıklığı yaratan Dele Alli, kariyeri hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Psikolojik tedavi gören Beşiktaş'ın eski yıldızı Alli, kendisini daha iyi hissetmek için büyük bir çaba gösterdiğini söyledi. İşte Dele Alli'nin itirafları...

Kasık sakatlığı devam eden ve bu sakatlıklar sebebiyle kariyerinde büyük çöküşler yaşayan İngiliz futbolcu Dele Alli, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Psikolojik tedavi gördüğünü de itiraf eden Dele Alli, kariyerini yeniden canlandırmak için büyük çaba gösterdiğini ifade etti. Everton ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dele Alli, muhtemel olarak yeni bir kulüple anlaşma sağlayacak.

'NEREDEYSE 1 YIL OLDU AMA...'

İngiliz Sky Sports Monday Night Football'a konuk olan Dele Alli, son durumuyla ilgili bilgi verdi. Beşiktaş'ın eski oyuncusu şunları söyledi: "Gerçekten iyi gidiyorum. Neredeyse bir yıl oldu. Ama kendimi iyi hissediyorum. Açıkçası sakatlandım, bu da bende hayal kırıklığı yarattı. Ama evet, iyi gidiyorum. Açıkçası o röportajı yapmam gerekiyordu. Tek istediğim bir kişiye yardım etmekti ve aldığım tepki ve destek kesinlikle çok etkileyiciydi. Ne kadar çok insana yardımcı olduğumu görmek inanılmazdı ve bundan kesinlikle gurur duyuyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Psikolojik tedavi gören Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'den flaş itiraflar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA