Psikolojik tedavi gören Beşiktaş’ın eski yıldızı Dele Alli’den flaş itiraflar!

Psikolojik tedavi gördüğünü de itiraf eden Dele Alli, kariyerini yeniden canlandırmak için büyük çaba gösterdiğini ifade etti. Everton ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dele Alli, muhtemel olarak yeni bir kulüple anlaşma sağlayacak.

'NEREDEYSE 1 YIL OLDU AMA...'

İngiliz Sky Sports Monday Night Football'a konuk olan Dele Alli, son durumuyla ilgili bilgi verdi. Beşiktaş'ın eski oyuncusu şunları söyledi: "Gerçekten iyi gidiyorum. Neredeyse bir yıl oldu. Ama kendimi iyi hissediyorum. Açıkçası sakatlandım, bu da bende hayal kırıklığı yarattı. Ama evet, iyi gidiyorum. Açıkçası o röportajı yapmam gerekiyordu. Tek istediğim bir kişiye yardım etmekti ve aldığım tepki ve destek kesinlikle çok etkileyiciydi. Ne kadar çok insana yardımcı olduğumu görmek inanılmazdı ve bundan kesinlikle gurur duyuyorum."