Roger Schmidt’den Orkun Kökçü açıklaması: Şüphem yok

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Moreirense karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Schmidt, milli ara öncesi verdiği röportaj nedeniyle Casa Pia maçının kadrosunda yer almayan ancak daha sonra kadroya geri dönerek Moreirense karşılaşmasında gol atan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün performansından övgüyle bahsetti.

"ONDAN ŞÜPHEM YOK"

Alman teknik adam, "Orkun adına çok mutluyum. Son birkaç hafta onun için kolay geçmedi ama şimdi mental olarak geri döndü. Futbol böyle bir şey. Şu anda farklı seçeneklerimiz var. Joao Neves ve Florintino 6 numarada iyi oynuyorlar, ikinci forvet olarak Rafa da iyi iş çıkarıyor. Şu anda ilk on bire girmek kolay değil. Ama Orkun o potansiyele sahip, kalitesinden dolayı ilk on birde olması gerektiği açık ama bazen iyi oynayan başka oyuncular oluyor ve beklemek zorunda kalabiliyor. Moreirense maçında iyi oynadı ve gol attı. Onun adına çok mutluyum. Daha önce de söylediğim gibi, zor anlarda onun kalitesinden ve zihniyetinden şüphem yok" diye tamamladı.

4 GOL, 10 ASİSTİ VAR

Öte yandan Orkun Kökçü de Moreirense karşılaşmasının ardından, "Sabır ve güven" şeklinde bir paylaşım yaptı. Benfica'da bu sezon 37 maçta süre bulan 23 yaşındaki Orkun Kökçü, 4 gol attı ve 10 asist yaptı.