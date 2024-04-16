Son dakika haberi: Kim Min-Jae Napoli’ye geri dönüyor!

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle 33 yıl sonra unutulmaz bir şampiyonluk yaşamasının ardından bu sezon başında 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Teknik direktör Tuchel ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle son haftalarda kadroya girmekte zorlananan başarılı savunmacının geleceği için çılgın bir iddia gündeme geldi.
ÇILGIN TRANSFER PLANI
İtalyan basınından Il Mattino'nın haberine göre Napoli'nin sansasyonel bir transfer planı var. İtalyan ekibi başarılı savunma oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.
YEDEK KALDI
Geçtiğimiz yaz 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'den Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae'nin, Alman devindeki macerası istediği gibi geçmiyor. Güney Koreli futbolcu, bu sezon oynadığı maçlarda eleştirilerin hedefinde yer alırken son maçlarda ise süre bulmakta zorlandı ve kendini yedek kulübesinde buldu.
TEK ENGEL MAAŞI
Napoli transferin mümkün olabileceği görüşünde birleşirken kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak transferin önündeki tek engel Kim Min-Jae'nin 8,5 milyon Euro'luk maaşı. Bu sezon Alman deviyle 29 maçta süre alan Kim Min-Jae 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.