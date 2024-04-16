Son dakika haberi: Kim Min-Jae Napoli’ye geri dönüyor!

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle 33 yıl sonra unutulmaz bir şampiyonluk yaşamasının ardından bu sezon başında 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Teknik direktör Tuchel ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle son haftalarda kadroya girmekte zorlananan başarılı savunmacının geleceği için çılgın bir iddia gündeme geldi.