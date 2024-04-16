SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bruno Petkovic’te flaş gelişme

Trabzonspor forvet transferi için bastırdıkça bastırıyor. Leicester kulübü ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü İheanacho ve Gaziantep FK'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Rumen santrfor Denis Draguş ile görüşen Fırtına, Nenad Bjelica döneminde transferi için yaklaşık 2.5 ay boyunca uğraşılan Bruno Petkovic'i de yeniden gündemine almış durumda. Yönetimin yetkilendireceği bir menajeri önümüzdeki günlerde Hırvatistan'a göndereceğini dün Fotomaçi olarak tüm Türkiye'ye duyurmuştuk. Bu gelişmenin ardından Hırvat basını da 29 yaşındaki yıldızın sözleşmesindeki serbest kalır maddesinin detaylarını yazdı.

1.2 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET ALIYOR

19 Eylül 2023'te Dinamo Zagreb'le sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Petkovic, mukavelesine serbest kalır maddesi ekletmişti. Habere göre; 1.93 boyundaki forvetin iki ayrı satın alma maddesi var. İlk seçenek 1 Haziran ile 15 Haziran arasında geçerli ve sadece 2 milyon euro. İkincisi ise 16 Haziran ile 16 Temmuz aralığında 2.5 milyon euro. Ayrıca tecrübeli yıldızın yeni sözleşmesinde Dinamo Zagreb takımından 800 bin euro garanti ücret kazanacağı ve kolayca karşılanabilecek bonuslarla birlikte bu rakamın 1.2 milyon euro'ya kadar ulaşacağı da ifade edildi. Hırvat kulübünün açık ara en yüksek maaşı Bruno Petkovic'e ödediği bilgisine de yer verildi.

PATLAMA YAPTI

29 yaşındaki Hırvat futbolcu, bu sezon Dinamo Zagreb forması ile oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 8 de asist yaparak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. Petkovic, ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2024 senesi içerisinde çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri sarstı. (Fotomaç)

