Beşiktaş, Tete’yi bitirdi!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ligi üçüncü bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Son olarak Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takımda transferde de hareketlilik yaşanıyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Fulham'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kenny Tete ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK TEKLİF



Sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun siyah-beyazlılardan gelen 3 yıllık teklife 'evet' dediği öğrenildi. Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kısa süre içinde imzaların atılacağı belirlendi.

