Olympiacos, Fenerbahçe maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak Olympiacos, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Ülker Stadı'nda teknik direktör Jose Luis Mendilibar yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasının ardından koordinasyon hareketleriyle devam etti. Yunanistan temsilcisinin idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yaptığı öğrenildi. Hazırlıklarını tamamlayan Olympiacos, maç için kampa girdi.

Fenerbahçe ile Olympiacos, yarın saat 22.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.