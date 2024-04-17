SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İşte Cimbom’a Alanya’da kazandıran ekip ruhu!

Alanya deplasmanında maç fazlası olan Fenerbahçe'nin liderliğinin gölgesinde sahaya çıkan Galatasaray, ilk yarıyı 0-0 ile kapattığında 'eyvah' sesleri de çıkmaya başladı. Ancak teknik heyet, maçın gidişatını yaptığı değişikliklerle tersine çevirirken tribünde oturan kritik bir ismin de bu hamlede payı vardı. İlk yarı boyunca notlarını alan maç ve performans analisti Yılmaz Yüksel, düdük çaldığında Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'na kısa bir rapor verdi.

SABAH SPOR bu 3 maddeye ulaştı. İşte o başlıklar ve alınan sonuçları:

ÖNERİ: Orta sahalarının üzerine oynayalım, kart potansiyeli yüksek.

SONUÇ: Orta saha oyuncusu Leroy Fer, 46'da sarı, 64'te de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

ÖNERI: "Aurier varken hücumda çoğalamıyoruz, değişiklik lazım."

SONUÇ: İkinci yarıya Kaan Ayhan sağ bekte başladı, o kanattan ataklar kesildi, hücum dengesi arttı.

ÖNERİ: Devre arasında Kerem Aktürkoğlu-Hakim Ziyech değişikliği gerekli.

SONUÇ: Ziyech, hücuma hareket getirip Alanya'yı hırpalarken attığı golle de maçın fişini çekti.