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Giriş Tarihi: 18.4.2024 13:17

Son dakika haberi: Galatasaray'dan 10 numaraya Rodrigo Garro hamlesi!

Son dakika haberi: Galatasaray’dan 10 numaraya Rodrigo Garro hamlesi!

Son dakika haberi: Gelecek sezon kadro planlamasına başlayan Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Rodrigo Garro'yu transfer etmek istiyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Galatasaray gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birinin de Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Rodrigo Garro olduğu iddia edildi.

1 GOL, 2 ASİSTİ VAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan yıldız futbolcuyu izleyen Galatasaraylı kurmayların sezon sonunda resmi hamle yapması bekleniyor. Bu sezon 11 maçta forma giyen Garro, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Arjantinli yıldız, 10 numara bölgesi dışında merkez orta saha ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan 10 numaraya Rodrigo Garro hamlesi!
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