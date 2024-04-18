Trabzonspor’dan flaş transfer hamlesi! Hırvat yıldız...

"2.5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR"

Trabzonspor, bu sefer bonservisi Dinamo Zagreb'de olan ve sözleşmesinde "2.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Petkovic'i ikna etmek için Orsic kozunu kullanmayı düşünüyor. Bu arada sakatlığını atlatıp forma giymeye başlayan Orsic, daha önce verdiği bir röportajda "Petkovic ile çok iyi arkadaşız. Birbirimize birçok gol için asist yaptık. Birlikte gol sevinçleri yaşadık. Eğer onunla tekrar oynama fırsatım olursa bundan mutlu olurum" demişti.