Bülent Timurlenk yazdı: Sadece sevmek yetmiyor

İlk penaltıyı kaçıran Modric, 16 yıl önce EURO 2008'de bize karşı da o ilk penaltıyı kaçıran adamdı. Dün turu geçtiklerinde ona sarılan Arda ise 3 yaşında bir çocuk. Arda, 6 yaşına geldiğinde Real Madrid, İstanbul'da Galatasaray'a ilk golü atıp 3-2 mağlup olduğu maçtan sonra bir daha deplasmanda önde olduğu bir maçı kaybetmedi. Dile kolay 36 maç ve bu seride 23 arka arkaya galibiyet… Bu kulübü "Kazanan takım" yapan elbette yetenekli futbolcular ve büyük hocalar. Real Madrid'i sevmek, aidiyet duygusunu yüksek tutmak yetmiyor burada. Bu kulübün kapısından içeri girip kendini geliştiremeyen, üstüne koyamayan kim varsa bileti kesilmiştir. Bu da yeni gelenlerin alacağı en büyük derstir. Çok değil 1 yıl önce M.City, Real'i 4-0'la sahadan süpürdü. Kalesinde Courtois, forvetinde Benzema olmayan takım geçen yılı Real Oviedo'da geçiren kaleci Lunin'le ve pivot santrforsuz oynadığı turda City'yi eliyorsa bu çok çalışan adamların kararlılığıdır. Real'in ligde sadece Atletico Madrid'e kaybettiğini de not olarak düşelim. Guardiola'nın takımı ceza sahası içinde 88 kez topla buluşuyorsa ve santrforu Haaland'ın ayağına 35. dakikaya kadar top değmiyorsa bu da onların problemi.

2005 İSTANBUL UNUTULMAZ

Çok pas deyince akla Pep Guardiola gelir. Dün kazanabilirlerdi de. Ancak M.United efsanesi Roy Keane'nin geçen hafta 4. lig topçusu dediği Haaland'ın, dünyanın en iyi ikinci futbolcusu olarak anıldığı sahnede iki maçta da ortalıkta yoktu. Bir önceki akşam Barcelona ile rövanşta, ilk maçta ortalıkta görünmeyen Mbappe'nin bir numara olduğu bu oyunda yarattığı fark budur. Peki Carlo Ancelotti gerçekten şanslı bir teknik adam mı? Çalıştırdığı takımlar 13 kez penaltı atışlarına kalmış ve Ancelotti 9 tanesinden boynu bükük ayrılmış. Bunun en iz bırakanının ne olduğunu hatırlatmaya gerek var mı? İstanbul 2005 Şampiyonlar Ligi Finali.

ŞAMPİYONLUK ANCELOTTİ'NİN İŞİ!

- 4 Şampiyonlar Ligi (Real Madrid-2, Milan-2)

- 3 FIFA Kulüpler Şampiyonu (Real Madrid-2, Milan)

- 1 Almanya Şampiyonu (B.Münih)

- 1 İngiltere şampiyonu (Chelsea)

- 1 Fransa Şampiyonu (PSG)

- 1 İtalya Şampiyonu (Milan)

- 1 İspanya Şampiyonu (Real Madrabaz)

- 4 UEFA Süper Kupa (Real Madrid-2, Milan-2)

YAŞASIN KRAL

3-3'lük ilk maçın ardından favori Manchester City'yi penaltılarla 4-3 mağlup ederek eleyen Real Madrid, dünyada da büyük ses getirdi. İspanyol basını tarihi zaferi sayfalarına taşırken başlıklar da dikkat çekti…



Sport (İspanya): İnanılmaz...

Marca (İspanya): Yaşasın Kral.

As (İspanya): Madrid hiçbir zaman ölmez.

Daily Mail (İngiltere): Rudiger, Guardiola'nın duble üçleme hayalini öldürdü.