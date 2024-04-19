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Giriş Tarihi: 19.4.2024 12:22

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 18'lik genç yıldız! İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye 18’lik genç yıldız! İstanbul’a geldi

Son yıllarda altyapı oyuncularına bir hayli önem veren Fenerbahçe, bir genç oyuncuyu daha kadrosuna katmanın peşinde. Sarı-lacivertli ekip, 2006 doğumlu Fildişili orta saha Abdoulaye Djire'yi İstanbul'a getirdi.

Son dönemde altyapıya çok önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, 2006 doğumlu Fildişili orta saha Abdoulaye Djire'yi İstanbul'a getirdi. Takvim'de yer alan haberde 6 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu son olarak U23 milli takımı olmak üzere tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Fildişi futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Djire ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin bu konuda hızlı adımlar atarak transferi bitirdiği belirlendi.

Kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacak olan Fildişili futbolcu öncelikle Sarı-lacivertliler'in alt yaş kategorilerinde forma giyecek.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 18'lik genç yıldız! İstanbul'a geldi
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